Arti Marziali Stage ed esami fino al 5° dan alla palestra Bonati Grande partecipazione allo stage del Furinkazan

Una domenica intensa alla palestra Bonati, con una grande affluenza di partecipanti. Lo stage del Furinkazan ha visto numerosi praticanti impegnati in esercizi e dimostrazioni tecniche. Sono stati anche svolti esami per il raggiungimento del 5° dan. La palestra si è riempita di tatami in continuo movimento, creando un’atmosfera di grande attività e coinvolgimento tra i presenti.

Palestra Bonati gremita e tatami sempre in movimento per una domenica di grande partecipazione e contenuti tecnici. Il Furinkazan Centro Coni ha ospitato lo stage Asi Centro-Nord, il corso regionale agonisti e gli esami nazionali di passaggio di grado fino al 5° dan, richiamando oltre 150 atleti. Presente all’evento il maestro Francesco Pappalardo, responsabile nazionale karate Asi, che ha portato il saluto dell’ente sottolineando l’importanza di momenti di confronto e crescita condivisa per il movimento. A fare gli onori di casa Federica Achilli, responsabile tecnico regionale Asi settore karate: "Ferrara ha risposto con grande partecipazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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