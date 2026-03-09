Campionati italiani cinture nere Junior | risultati ed highlights

Nel fine settimana del 7 e 8 marzo 2026, Anzio ha accolto i Campionati Italiani Junior Cinture Nere, un evento di rilievo nel mondo del taekwondo giovanile. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane, che si sono sfidati nelle varie categorie di peso e livello. Durante le due giornate si sono registrate diverse performance e momenti di interesse tra i giovani praticanti.

Nel fine settimana del 7 e 8 marzo 2026 Anzio ha ospitato i Campionati Italiani Junior Cinture Nere, uno degli appuntamenti di punta del panorama nazionale del taekwondo giovanile. Quasi 400 giovani combattenti, in rappresentanza di società provenienti da ogni regione, sono saliti sui tatami per inseguire il titolo italiano in una manifestazione che, per molti, vale come un vero spartiacque nel proprio cammino sportivo. Per i tecnici federali inoltre, la due giorni di Anzio è stata infatti un’occasione preziosa per valutare lo stato di forma e il potenziale dei migliori junior italiani, in vista della selezione per gli appuntamenti internazionali. 🔗 Leggi su Sportface.it

Taekwondo, campionati italiani junior cinture nere: la “New Marzial” si Laurea campione d'ItaliaLa società: "Un successo frutto di impegno e dedizione perché dietro a queste vittorie si cela un lungo percorso di allenamenti e sacrifici” MESAGNE...

Scherma, campionati italiani under 23: i risultati e gli highlightsStoccata dopo stoccata, non sono mancate le emozioni nei campionati italiani Under 23 di scherma.

Taekwondo, campionati italiani junior cinture nere: la New Marzial si Laurea campione d'ItaliaLa società: Un successo frutto di impegno e dedizione perché dietro a queste vittorie si cela un lungo percorso di allenamenti e sacrifici ... brindisireport.it

Anzio ospita i Campionati Italiani di Taekwondo 2026L'aula consiliare di Villa Sarsina si è trasformata oggi nell'epicentro del Taekwondo nazionale. In un'atmosfera carica di adrenalina e solennità, le istituzioni e i vertici federali hanno dato uffici ... newtuscia.it

