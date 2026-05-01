karate budo shotokan a igea marina nel week end tutti promossi maestri e istruttori

Lo scorso fine settimana, a Igea Marina, si è svolto un evento dedicato al Karate Budo Shotokan. Durante l’iniziativa sono stati promossi a maestri e istruttori diversi praticanti, che hanno superato con successo le prove previste. La manifestazione ha visto la partecipazione di esperti e appassionati, e si è conclusa con la consegna delle relative certificazioni a tutti i partecipanti che hanno completato il percorso con esito positivo.

Lo scorso weekend, la rinomata località balneare di Igea Marina ha fatto da cornice a un evento di altissimo profilo tecnico nel panorama delle arti marziali italiane. Sabato 25 e domenica 26 aprile si è infatti concluso lo stage di alto livello di karate e difesa personale, un appuntamento di rilievo nazionale organizzato dalla Iaksa, sigla d’eccellenza affiliata ad Asi (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni) per le discipline marziali e gli sport da combattimento. L’evento ha visto la prestigiosa partecipazione del presidente federale Paolo Gherardi, la cui presenza ha sottolineato l’importanza istituzionale e tecnica della manifestazione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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