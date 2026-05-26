Gli studenti hanno partecipato a un progetto in cui hanno cercato di collegare arte, storia e tecnologia, trasformando il codice binario in contenuti culturali. L’obiettivo era sviluppare un modo per integrare i dati digitali con elementi artistici e storici, creando un ponte tra le discipline. La sfida prevedeva l’uso di strumenti tecnologici per reinterpretare il codice in modo creativo e significativo, senza ricorrere a modelli predefiniti o a interpretazioni soggettive.

La sfida era quella di "trasformare" il codice binario in cultura: creare, insomma, una connessione tra arte, storia e tecnologia. Sfida vinta da parte degli studenti della 3ª Informatica dell’Istituto Superiore "Saraceno – Romegialli" di Morbegno che frequentano l’ora di religione i quali, guidati dai propri docenti, hanno dato vita a un progetto che definire visita guidata digitale sarebbe riduttivo. Quello realizzato dai ragazzi e presentato in una serata pubblica è, infatti, un tour interattivo e immersivo, accessibile tramite Qr Code, che permette di svelare la storia e i dettagli artistici della chiesa di San Pietro a Morbegno "parlando" sì il linguaggio dei nativi digitali, ma senza tradire la sacralità del passato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arte, storia, tecnologia: studenti “alchimisti”

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LECTURE 64: The Invention of Gunpowder

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