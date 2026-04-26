? Cosa sapere L'artista Andrea Giomaro presenta il progetto Giardini di Vitruvio nell'ex aeroporto di Fano.. L'opera da 0,5 milioni di euro punta a rilanciare il turismo e la mobilità.. L’artista Andrea Giomaro ha presentato venerdì pomeriggio al tavolo tecnico sulla Cultura il progetto dei Giardini di Vitruvio, un’opera monumentale prevista nell’area dell’ex campo di aviazione a Fano, vicino al futuro cavalcavia di via Papiria. L’idea punta a trasformare lo spazio neutro del parco pubblico dell’aeroporto in un polo di attrazione turistica e culturale. Il cuore della proposta prevede la creazione di un giardino ispirato all’epoca romana, costruito rispettando le dimensioni reali della Basilica di Fano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fano, l’ex aeroporto rinasce: nasce il giardino romano di Vitruvio

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