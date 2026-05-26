ArtAbility | un convegno per riflettere sul ruolo dell’arte nei percorsi riabilitativi

Notizia in breve

Il 28 maggio alle 9 si terrà un convegno nell’auditorium di palazzo de’ Mayo dedicato al ruolo dell’arte nei percorsi di riabilitazione. L’evento si concentrerà sull’utilizzo dell’arte come strumento nei processi di recupero, coinvolgendo professionisti del settore e esperti. La discussione si focalizzerà sulle applicazioni pratiche e sui benefici dell’arte nel supporto alle persone in fase di riabilitazione. L’incontro è aperto al pubblico interessato.