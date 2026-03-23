Progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati | l' ASL di Avellino apre un focus su integrazione socio-sanitaria e percorsi di vita

Il 25 marzo, presso l'Ordine dei Medici, il corso di formazione per i professionisti della salute dedicato ai nuovi modelli di presa in carico e alla coprogettazione territoriale attraverso i Budget di Salute Sostenere progetti di vita personalizzati e migliorare l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con bisogni complessi. Ai nuovi modelli di presa in carico è dedicato l’evento formativo promosso dall’ASL Avellino “I Progetti Terapeutico-Riabilitativi Personalizzati (PTRP) - Dalla valutazione multidimensionale alla coprogettazione del progetto di vita: strumenti, attori e processi dei PTRP con Budget di Salute”, in programma il 25 marzo 2026, a partire dalle ore 8:00, presso la Sala Convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Avellino in Via Vasto 28. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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