Convegno a Monte Sant’Angelo sul ruolo della donna

A Monte Sant’Angelo si è svolto un convegno dedicato al ruolo della donna nella società attuale. L’evento ha coinvolto relatori e partecipanti in discussioni mirate a riflettere sulle sfide e le opportunità che le donne affrontano oggi. Durante la giornata sono stati affrontati temi legati alla valorizzazione del contributo femminile e alla formazione di un nuovo modello di umanesimo rivolto alle giovani generazioni.

Una giornata dedicata al confronto e all’approfondimento per valorizzare il ruolo della donna nella società contemporanea e offrire ai giovani uno sguardo ispirato a un Nuovo Umanesimo. È questo il cuore di “BIOS – Biografie, Identità, Opportunità, Sogni”, in programma martedì 31 marzo 2026 alle ore 15 presso l’aula Azzurra “Lorenzo Mangoni” del Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, in via Cintia 26 a Napoli. L’iniziativa rientra nel calendario di Marzo Donna 2026, promosso dal Comune di Napoli con il tema “Il tuo nome, donna. Chi siamo e da dove siamo partite”, e vedrà la partecipazione di esponenti del mondo culturale, scientifico, artistico, istituzionale e imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Articoli correlati Giornata Internazionale della donna, a Monte Sant'Angelo appuntamento con sport, cultura, solidarietà e percorsi educativiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Dalla donazione del sangue allo sport, dal teatro ai percorsi di... Scuole protagoniste a Monte Sant’Angelo per la settima edizione della “Settimana dell’Educazione”Scuole protagoniste a Monte Sant’Angelo per la settima edizione della “Settimana dell’Educazione”, tanti eventi in programma dal 16 al 21 marzo... Una raccolta di contenuti su Convegno a Monte Sant'Angelo sul ruolo... Temi più discussi: Torna il Career Day STEM organizzato dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università Federico II; Eventi segnalati dai Comuni; Monte Sant’Angelo, installazione nuove opere acquedottistiche: sospensione erogazione idrica intero abitato; Toti Dal Monte, grande pubblico al convegno su di lei. Monte Sant’Angelo Festival Michael 2023, ‘La cultura come antidoto alle mafie’Sindaci e amministratori locali provenienti da ogni parte d’Italia si riuniranno il 4 e 5 maggio a Monte Sant’Angelo, nel cuore del Gargano in provincia di Foggia, per la prima Assemblea nazionale di ... affaritaliani.it Bellezza Capitale a Monte Sant’Angelo: ecco gli eventi della regina pugliese della cultura per il 2024Bellezza Capitale è il claim che accompagnerà questo progetto di rinascita e di valorizzazione del capitale culturale, artistico e sociale della cittadina garganica. Il cartellone partirà il 18 ... bari.repubblica.it SAN GIOVANNI ROTONDO E MONTE SANT’ANGELO TRAINANO IL TURISMO RELIGIOSO: boom di presenze tra agriturismi e cammini - facebook.com facebook