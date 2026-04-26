La lista civica ‘Cervia Fare Comune’ ha annunciato di aver ricevuto il sostegno di 322 cittadini cervesi in una settimana. La lista ha espresso gratitudine per il numero di adesioni raccolte, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti del sostegno. L’annuncio si inserisce nel contesto di un’attività di coinvolgimento della comunità locale, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza politica sul territorio.

La lista civica ‘Cervia Fare Comune’ ringrazia i 322 cittadini cervesi che in una settimana, grazie anche all’impegno dei candidati, hanno firmato affinché la lista potesse partecipare alle elezioni amministrative di Cervia il 24 e 25 maggio prossimi, a sostegno del candidato sindaco Mirko Boschetti. I candidati della lista ‘Cervia Fare Comune’ sono: Daniela Poggiali (capolista) architetto, a lungo dirigente pubblico e volontaria in progetti sociali e culturali; Fabio Bertozzi: imprenditore edile, volontario nella Protezione civile e in progetti sociali; Luca Canini: responsabile impresa del settore idrotermosanitario; Massimo Foli:...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco la lista ‘Cervia Fare Comune’ a sostegno di Boschetti

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