Mirko Boschetti nuovo sindaco di Cervia | video

Notizia in breve

Mirko Boschetti è stato eletto nuovo sindaco di Cervia. La sua vittoria deriva dal risultato delle urne, con una maggioranza di voti rispetto agli altri tre candidati in corsa. La campagna elettorale si è concentrata su temi locali, e il risultato finale ha portato Boschetti a ottenere più preferenze rispetto agli avversari. La proclamazione ufficiale è avvenuta dopo lo scrutinio delle schede.