Mirko Boschetti nuovo sindaco di Cervia | video
Mirko Boschetti è stato eletto nuovo sindaco di Cervia. La sua vittoria deriva dal risultato delle urne, con una maggioranza di voti rispetto agli altri tre candidati in corsa. La campagna elettorale si è concentrata su temi locali, e il risultato finale ha portato Boschetti a ottenere più preferenze rispetto agli avversari. La proclamazione ufficiale è avvenuta dopo lo scrutinio delle schede.
Tra i 4 candidati in corsa quello del Pd e del campo largo ottiene la maggioranza rispetto agli sfidanti, e soprattutto Marco Delorenzi del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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