LA RIVOLUZIONE TATTICA. Il ritorno a pieno regime di Kevin De Bruyne e Scott McTominay ha spinto Antonio Conte a varare un nuovo abito tattico per il Napoli. L’abbandono del 4-1-4-1 di inizio stagione in favore del collaudato 3-4-2-1 ha definitivamente risolto i problemi di convivenza tra il belga e lo scozzese. I due ex giocatori di Manchester City e United, che nei mesi scorsi finivano per “pestarsi i piedi” intralciando anche la regia di Stanislav Lobotka, ora agiscono liberi sulla trequarti alle spalle di Rasmus Hojlund. Questa ritrovata libertà di movimento ha restituito peso tecnico e carismatico ai Campioni d’Italia, rilanciandoli prepotentemente nella rincorsa Scudetto. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Il passaggio al 3-4-2-1 di Antonio Conte risolve definitivamente il problema di convivenza in campo tra Kevin De Bruyne e Scott McTominay

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