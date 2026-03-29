Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Torre del Greco dopo aver tentato di corrompere i carabinieri con una somma di 50 euro, offrendo la cifra per evitare l'intervento di controllo. L'individuo aveva cercato di sfuggire a un controllo precedentemente e, al momento dell'arresto, è stato trovato in possesso di elementi che hanno confermato il reato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un episodio di cronaca ha scosso Torre del Greco, dove un uomo di 50 anni, a bordo di uno scooter, ha cercato di sfuggire all’alt dei carabinieri in via De Gasperi. La situazione, che si è sviluppata intorno alle 22, ha preso una piega inquietante quando l’uomo ha tentato di corrompere i militari con una banconota da 50 euro. A bordo dello scooter, l’uomo e una donna di 35 anni stavano percorrendo le strade di Torre del Greco quando un’operazione di controllo ha visto coinvolti i carabinieri della sezione radiomobile del luogo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Offre 50 euro ai carabinieri dopo essere sfuggito a un controllo: arresto a Torre del Greco

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