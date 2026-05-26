Arrestata in Olanda Mihaela Babite fedelissima del boss Scarpa di Torre Annunziata | deve scontare 10 anni
In Olanda è stata arrestata Mihaela Veronica Babite, 44 anni, latitante da tre anni. La donna, considerata una stretta collaboratrice di un noto boss coinvolto nel traffico di droga a Torre Annunziata, deve scontare una condanna di 10 anni. La sua latitanza si è protratta per tre anni prima dell’arresto da parte dei carabinieri. Vent’anni fa era stata coinvolta in operazioni di importazione di sostanze stupefacenti.
I carabinieri hanno arrestato in Olanda Mihaela Veronica Babite, 44 anni, latitante da tre; venti anni fa sarebbe stata stretta collaboratrice di Pasquale Scarpa nell'importazione di droga a Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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