L' ex boss tiktoker torna in cella | Gennaro Panzuto deve scontare 8 anni per droga

Gennaro Panzuto, noto come Genny Terremoto, è tornato in carcere. Deve scontare una condanna di otto anni per reati legati alla droga. Gli agenti della Squadra mobile di Napoli sono intervenuti presso la sua abitazione per eseguire l'ordine di detenzione. La sua vicenda giudiziaria non si era ancora conclusa e il suo nome era già stato coinvolto in precedenti attività investigative.

Il suo debito con la giustizia non era ancora del tutto saldato. Gennaro Panzuto, alias “Genny Terremoto”, quando gli uomini della Squadra mobile di Napoli hanno bussato alla sua porta non ha opposto resistenza. Ha letto l’ordine di carcerazione che lo inchiodava a trascorrere in carcere i prossimi otto anni della sua vita e si è lasciato ammanettare. Cala così il sipario - almeno per il momento - sulla sua parentesi da uomo redento. Ex killer del clan Licciardi ed ex collaboratore di giustizia, Panzuto ormai da alcuni anni era impegnato, soprattutto sul suo profilo TikTok, a incoraggiare i giovani napoletani affinché non seguissero le sue orme e rimanessero alla larga dal richiamo delle sirene della camorra. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - L'ex boss tiktoker torna in cella: Gennaro Panzuto deve scontare 8 anni per droga Articoli correlati Arrestato Salvatore Ferone: il boss di Casavatore preso in casa sua, deve scontare 10 anniRintracciato dopo 3 mesi di ricerche il boss Salvatore Ferone, alias "'o Mackay": ritenuto ai vertici del clan, deve scontare 10 anni per droga. Frosinone, revocati i domiciliari a 52enne: deve scontare oltre 6 anni per drogaProvvedimento della Procura Generale di Roma: l’uomo, già ai domiciliari per spaccio, trasferito nel carcere di Frosinone L’uomo era già sottoposto...