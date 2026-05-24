Deve scontare quasi 10 anni di carcere per reati tributari 59enne in manette

Notizia in breve

Un uomo di 59 anni è stato arrestato e deve scontare quasi 10 anni di carcere per reati tributari. L’operazione è frutto della continua attività di controllo dei carabinieri, che ha portato alla cattura dell’uomo. La sua detenzione segue un procedimento giudiziario relativo a violazioni fiscali accertate nel corso delle indagini. Nessun dettaglio aggiuntivo su eventuali reati specifici o località coinvolte.