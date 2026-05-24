Deve scontare quasi 10 anni di carcere per reati tributari 59enne in manette
Un uomo di 59 anni è stato arrestato e deve scontare quasi 10 anni di carcere per reati tributari. L’operazione è frutto della continua attività di controllo dei carabinieri, che ha portato alla cattura dell’uomo. La sua detenzione segue un procedimento giudiziario relativo a violazioni fiscali accertate nel corso delle indagini. Nessun dettaglio aggiuntivo su eventuali reati specifici o località coinvolte.
La costante vigilanza dei carabinieri continua a tradursi in un impegno concreto nel contrasto a ogni forma di illegalità. L'attenzione dell'Arma si focalizza anche sulla tempestiva esecuzione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria per garantire la massima tutela della collettività e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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