Deve scontare quasi 10 anni di carcere per reati tributari 59enne in manette

Da veronasera.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 59 anni è stato arrestato e deve scontare quasi 10 anni di carcere per reati tributari. L’operazione è frutto della continua attività di controllo dei carabinieri, che ha portato alla cattura dell’uomo. La sua detenzione segue un procedimento giudiziario relativo a violazioni fiscali accertate nel corso delle indagini. Nessun dettaglio aggiuntivo su eventuali reati specifici o località coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La costante vigilanza dei carabinieri continua a tradursi in un impegno concreto nel contrasto a ogni forma di illegalità. L'attenzione dell'Arma si focalizza anche sulla tempestiva esecuzione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria per garantire la massima tutela della collettività e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Locri: Evasi due detenuti dal carcere, uno bloccato e l'altro è in fuga

Video Locri: Evasi due detenuti dal carcere, uno bloccato e l'altro è in fuga

Notizie e thread social correlati

Condannato per reati finanziari, ex imprenditore in manette: deve scontare 5 anniNella mattinata di venerdì 10, i carabinieri di Bondeno hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna nei...

Ricercato da quasi 3 anni, viene arrestato in Germania: ora un 48enne deve scontare la sua pena per reati di drogaUn uomo di 48 anni, ricercato da quasi tre anni per reati legati alla droga, è stato arrestato in Germania.

Temi più discussi: La Polizia di Stato arresta un soggetto in via del Lavoro da scontare quasi 8 anni. - Polizia di Stato; Deve scontare otto anni di carcere ma gira libero in strada: arrestato; Meta sapeva dei danni ai minori: azionisti contro Zuckerberg; Rovigo: i Carabinieri arrestano 43enne per cumulo pene. Deve scontare quasi 4 anni di reclusione.

Deve scontare 10 anni per schiavitù e sfruttamento della prostituzione: arrestato, stava preparando le valigieSul suo capo pendeva una condanna a oltre 10 anni di carcere , per questo, si stava preparando a scappare: nelle scorse ore, ad Afragola, nella provincia di Napoli, la Polizia di Stato ha arrestato un ... fanpage.it

Deve scontare quasi 11 anni per spaccio, arrestato a PontederaL'uomo, senza fissa dimora e pluripregiudicato, è stato rintracciato dai carabinieri nel centro cittadino di Pontedera ... gonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web