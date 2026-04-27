Latitante del narcotraffico catturato dopo tre anni di fuga con documenti falsi

Dopo tre anni di latitanza, un uomo coinvolto nel narcotraffico è stato arrestato. Era riuscito a sfuggire alle forze dell’ordine utilizzando documenti falsi durante il periodo di fuga. La cattura è avvenuta in un’area urbana dove si nascondeva da tempo. Le autorità hanno sequestrato i documenti falsi e avviato le procedure per il suo trasferimento in carcere. La vicenda si è conclusa con l’arresto del soggetto ricercato.

"> Arrestato dopo tre anni di latitanza: la storia di V.N.. A Giugliano in Campania, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno portato a termine un’operazione significativa arrestando V.N., un uomo di 53 anni, ricercato da tre anni per gravi reati. L’arresto è avvenuto durante un controllo stradale di routine, mettendo fine a una lunga fuga iniziata nel 2022. Dettagli dell’arresto. L’agente ha fermato V.N. mentre era alla guida della sua auto. Durante il controllo, l’uomo ha fornito generalità false e ha affermato di non avere con sé la patente di guida. Il suo comportamento insicuro e le risposte evasive hanno destato il sospetto dei militari, che hanno deciso di approfondire la situazione.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Latitante del narcotraffico catturato dopo tre anni di fuga con documenti falsi. CLAN DEI CASALESI: 30 Anni di Veleni nella Terra dei Fuochi | Il Sistema Invisibile Notizie correlate Leggi anche: Latitante da tre anni, sorpreso a un posto di blocco con documenti falsi Marijuana adulterata e documenti falsi, latitante lettone catturato a CataniaUn laboratorio per "truccare" la marijuana e un altro per fabbricare documenti falsi, il tutto gestito da un latitante internazionale . Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giugliano, arrestato Vincenzo Nettuno: da tre anni latitante del narcotraffico; Narcotraffico, Giancarlo Tei arrestato in Senegal: il boss di Tor Bella Monaca era latitante dal 2024; Giancarlo Tei arrestato in Senegal. È considerato il capo di una delle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca; Catturato in Messico uno dei dieci latitanti più ricercati d'Europa. Giugliano in Campania, tre anni da fantasma: arrestato latitante del narcotraffico internazionaleGIUGLIANO IN CAMPANIA — Per tre anni era riuscito a sparire, protetto da documenti falsi e da un’identità costruita per confondere. Ieri pomeriggio, però, Giugliano in Campania, tre anni da fantasma: ... marigliano.net Arrestato Vincenzo Nettuno, latitante del narcotraffico internazionale dopo tre anni di fugaDopo tre anni di latitanza, Vincenzo Nettuno, condannato per narcotraffico, è stato arrestato dai Carabinieri a Giugliano in Campania. Trovato con documenti falsi. lamilano.it #GiuglianoinCampania- 3 anni da fantasma, fermato durante un posto di blocco. Latitante del narcotraffico internazionale arrestato dai carabinieri #Cronaca #Arresto #Narcotrafficante #Carabinieri #NanoTV - facebook.com facebook