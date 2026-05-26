Armi e soldati del Pakistan in Arabia Saudita all’ombra della Cina | è la nuova deterrenza del Golfo baby!
Militari pakistani sono stati schierati in Arabia Saudita, con armamenti visibili e truppe in uniforme. Il loro arrivo avviene in un contesto di alleanze rafforzate tra i due paesi, con la presenza di elementi cinesi nelle operazioni. La decisione riguarda anche la possibilità di interventi militari congiunti e si inserisce in un quadro di tensioni regionali. La presenza di forze straniere nel territorio saudita si consolida, aprendo a nuove dinamiche di sicurezza nel Golfo.
Il dispiegamento militare del Pakistan in Arabia Saudita segna un passaggio qualitativo nella geometria della sicurezza del Golfo. Non si tratta più soltanto di una cooperazione storica o di un sostegno politico implicito, ma della traduzione operativa di un patto di difesa che ridefinisce le logiche di deterrenza regionale. In un contesto segnato dalle tensioni con Iran e dall’incertezza sul livello di coinvolgimento degli Stati Uniti, la presenza pakistana introduce un terzo livello di garanzia che altera gli equilibri tradizionali. Dalla garanzia politica alla presenza militare osservabile Il punto di svolta è il passaggio da una clausola politica di difesa reciproca a una presenza militare concreta. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Deploys to | Iran Deterrence Move
Notizie e thread social correlati
Aerei da combattimento e migliaia di soldati: il Pakistan schiera le truppe in Arabia SauditaIl Pakistan ha annunciato l'invio di migliaia di soldati e di un gruppo di aerei da combattimento in Arabia Saudita.
Iran, il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita in Pakistan per discutere della guerraIl ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita è stato in visita a Islamabad, in Pakistan, dove ha incontrato funzionari locali per affrontare la...
Temi più discussi: Il Pakistan a difesa dell’Arabia Saudita: il Golfo Persico nell’era delle garanzie incrociate; Aerei da combattimento e migliaia di soldati: il Pakistan schiera le truppe in Arabia Saudita; Trump fa avanti e indietro. L’Iran minaccia nuovi fronti; Supporto militare del Pakistan a favore della Arabia Saudita.
Il #Pakistan dispiega 8.000 soldati, 16 caccia JF-17 e sistema di difesa cinese in Arabia Saudita Il Pakistan ha dispiegato in #ArabiaSaudita 8.000 soldati, una squadra di circa 16 caccia JF-17 (di produzione congiunta Pakistan-#Cina), due squadre di droni e facebook
Esclusivo: il Pakistan schiera uno squadrone di aerei e migliaia di truppe in Arabia Saudita durante la guerra in Iran reddit
Aerei da combattimento e migliaia di soldati: il Pakistan schiera le truppe in Arabia SauditaIl Pakistan schiera caccia, soldati e difese aeree in Arabia Saudita mentre cresce il rischio di una nuova escalation in Medio Oriente ... msn.com
La Triplice sunnita. Il patto Arabia Saudita-Turchia-Pakistan può cambiare gli equilibri del mondoTre leader autoritari che si mettono insieme per formare un’alleanza difensiva e orientare i rapporti di forza nei principali teatri di crisi del Medio Oriente e dell'Africa orientale: il principe ... huffingtonpost.it