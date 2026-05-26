Armi e soldati del Pakistan in Arabia Saudita all’ombra della Cina | è la nuova deterrenza del Golfo baby!

Da it.insideover.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Militari pakistani sono stati schierati in Arabia Saudita, con armamenti visibili e truppe in uniforme. Il loro arrivo avviene in un contesto di alleanze rafforzate tra i due paesi, con la presenza di elementi cinesi nelle operazioni. La decisione riguarda anche la possibilità di interventi militari congiunti e si inserisce in un quadro di tensioni regionali. La presenza di forze straniere nel territorio saudita si consolida, aprendo a nuove dinamiche di sicurezza nel Golfo.

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Il dispiegamento militare del Pakistan in Arabia Saudita segna un passaggio qualitativo nella geometria della sicurezza del Golfo. Non si tratta più soltanto di una cooperazione storica o di un sostegno politico implicito, ma della traduzione operativa di un patto di difesa che ridefinisce le logiche di deterrenza regionale. In un contesto segnato dalle tensioni con Iran e dall’incertezza sul livello di coinvolgimento degli Stati Uniti, la presenza pakistana introduce un terzo livello di garanzia che altera gli equilibri tradizionali. Dalla garanzia politica alla presenza militare osservabile Il punto di svolta è il passaggio da una clausola politica di difesa reciproca a una presenza militare concreta. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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