Armi e soldati del Pakistan in Arabia Saudita all’ombra della Cina | è la nuova deterrenza del Golfo baby!

Notizia in breve

Militari pakistani sono stati schierati in Arabia Saudita, con armamenti visibili e truppe in uniforme. Il loro arrivo avviene in un contesto di alleanze rafforzate tra i due paesi, con la presenza di elementi cinesi nelle operazioni. La decisione riguarda anche la possibilità di interventi militari congiunti e si inserisce in un quadro di tensioni regionali. La presenza di forze straniere nel territorio saudita si consolida, aprendo a nuove dinamiche di sicurezza nel Golfo.