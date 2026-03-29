Il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita è stato in visita a Islamabad, in Pakistan, dove ha incontrato funzionari locali per affrontare la questione del conflitto in Medio Oriente. La visita si inserisce in una serie di incontri diplomatici mirati a trovare una soluzione alla guerra in corso nella regione. Non sono stati diffusi dettagli sui temi trattati durante le riunioni.

Il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, è arrivato a Islamabad, in Pakistan, per discutere su come porre fine alla guerra in Medio Oriente. Intanto Stati Uniti e Israele continuano a colpire l’Iran minacciando il mercato di petrolio e gas naturale e interrompendo il traffico aereo nella regione. Il conflitto dura ormai da un mese e, secondo Associated Press, sarebbero state uccise più di 3.000 persone. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita in Pakistan per discutere della guerra

Articoli correlati

Guerra in Iran, Formula 1: “Cancellati i gran premi del Bahrein e dell’Arabia Saudita”L’attacco di Usa e Israele all’Iran, con la conseguente guerra estesa a tutto il Medioriente, provoca i primi effetti concreti anche nel mondo dello...

Mattarella: “Guerra vicino a noi”. Il ministro degli Esteri: “Non siamo nel conflitto, la nostra posizione è quella della Ue”Roma, 4 marzo 2026 - La guerra è «tornata a spargere sangue nel mondo», «in tante sue parti» e, come già era stato per il conflitto ucraino, «anche...

Trump Blasts Israel Over Iran Strike – Saudi, Pakistan and UAE Demand Iran Stop Attacks Now

Una selezione di notizie su Arabia Saudita

Temi più discussi: Turchia, Egitto, Arabia Saudita e Pakistan verso un patto per il Medio Oriente e altre notizie interessanti; Le parole e i fatti: l'Arabia Saudita contro l’Iran e e i 3.000 soldati americani per il medio oriente; Iran. L’Arabia Saudita pronta alla risposta militare, salta la distensione; Teheran colpisce base in Arabia saudita e danneggia aereo sentinella Usa. Houthi lanciano missile dallo Yemen su Israele. Wsj: 17mila soldati Usa pronti per l'Iran.

Guerra Iran, colloqui in Pakistan fra i ministri di Arabia Saudita, Turchia ed EgittoLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, colloqui in Pakistan fra i ministri di Arabia Saudita, Turchia ed Egitto ... tg24.sky.it

Le parole e i fatti: l'Arabia Saudita contro l'Iran e e i 3.000 soldati americani per il medio orienteMohammed bin Salman e Israele la pensano allo stesso modo: colpire il regime iraniano è un’opportunità storica. Chi sussurra a Trump e cosa vuole Teheran ... ilfoglio.it

Vertice diplomatico a Islamabad per cercare una soluzione negoziata e fermare la guerra in Iran, con il coinvolgimento dei principali attori regionali. Il Pakistan rafforza il proprio ruolo di mediatore, favorendo il dialogo tra Arabia Saudita, Turchia ed Egitto nel te - facebook.com facebook

Zelensky: “La Russia ha fornito all’Iran le immagini della base colpita in Arabia Saudita” x.com