Aritmie fatali nei giovani da ricerca italiana scoperta genetica rivoluzionaria

Una ricerca italiana ha identificato una mutazione genetica che può causare aritmie fatali nei giovani. Lo studio rivela come questa variante possa essere alla base della prima causa di morte improvvisa in questa fascia di età. La scoperta apre nuove strade per diagnosi e prevenzione, permettendo di individuare soggetti a rischio attraverso test genetici. La ricerca rappresenta un progresso significativo nella comprensione delle cause genetiche di queste aritmie.

(Adnkronos) – Passo importante per la comprensione della prima causa di morte improvvisa nei giovani. È stata appena pubblicata sull’'European Heart Journal', il giornale di cardiologia più importante al mondo, una scoperta con determinanti ricadute cliniche che riguarda la sindrome del Qt lungo, la prima causa di morte improvvisa nei giovani. "Si tratta di una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crimine di Stato: L'ultimo libro del Dott. Umberto Mendola - La cura del Dubbio - Video Podcast

Notizie e thread social correlati

Malattie rare, scoperta nuova patologia genetica nei bimbiUna scoperta recente riguarda una nuova patologia genetica rara individuata nei bambini.

Nuova malattia genetica rara scoperta nei bambini. «Ritardi nello sviluppo, nel linguaggio e malformazioni»Una nuova malattia genetica rara è stata identificata nei bambini, caratterizzata da ritardi nello sviluppo, problemi nel linguaggio e malformazioni.

Temi più discussi: Morte improvvisa nei giovani, Dna e cicatrici sul cuore ne svelano i rischi invisibili; Geni killer e cicatrici sul cuore mettono a rischio anche i giovani sani: indagate le cause nascoste di morte improvvisa; Morte cardiaca improvvisa, il rischio nascosto anche nei cuori apparentemente sani; Arresto cardiaco improvviso nei giovani: il rischio nascosto tra genetica e cuore apparentemente sano.

Aritmie fatali nei giovani, da ricerca italiana scoperta genetica rivoluzionariaSono i bambini e i giovani che muoiono improvvisamente durante sforzi fisici, nuotando, o durante forti emozioni, spaventi, al risveglio o per un rumore improvviso, come il suono di un campanello. Le ... adnkronos.com

Arresto cardiaco improvviso nei giovani: individuate due cause finora sconosciuteNuovi studi aiutano a comprendere meglio alcuni casi di decesso improvviso in persone giovani apparentemente sane ... msn.com