Malattie rare scoperta nuova patologia genetica nei bimbi

Una scoperta recente riguarda una nuova patologia genetica rara individuata nei bambini. La ricerca è iniziata con il caso di un paziente seguito al Burlo Garofolo di Trieste, portando successivamente i ricercatori a identificare questa condizione. Lo studio ha coinvolto un team di scienziati che ha analizzato attentamente le caratteristiche genetiche del bambino. La ricerca prosegue per approfondire le implicazioni di questa nuova malattia.

(Adnkronos) – Tutto ha avuto inizio con il caso di un paziente seguito al Burlo Garofolo di Trieste. Da lì è partita un'indagine scientifica che ha portato i ricercatori a identificare una nuova malattia genetica rara. Lo studio, diretto dall'Irccs materno-infantile e pubblicato sulla rivista 'Genome Medicine', ha puntato l'attenzione sul gene SF3B3 identificandolo per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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