Arianna De Masi | La sindrome di Haglund mi ha tolto un’intera stagione Chi direbbe di no alla 4×100 mista?

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una velocista italiana ha passato un'intera stagione lontana dalle competizioni a causa di una sindrome che ha colpito il tallone. Dopo il problema che le ha impedito di gareggiare, ora si prepara a tornare in pista, desiderosa di riprendere le corse e di partecipare a eventi di rilievo come la staffetta 4×100 metri mista.

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Una lunga assenza dai campi di gara ed ora la voglia di tornare: non è stata una stagione fortunata quella passata per Arianna De Masi, ma la velocista emiliana è pronta a cancellare il brutto periodo e rimettersi nuovamente ai blocchi di partenza. De Masi è stata ospite dell’ultima puntata di Strike Zone, la trasmissione condotta da Ferdinando Savarese sul canale YouTube di Oa Sport. La velocista azzurra ha parlato proprio dell’infortunio dell’anno scorso: “Dopo gli Europei ho fatto il primo raduno a Roma con gli staffettisti e tornata a casa poi ho iniziato a sentire il problema che mi sono portata dietro un anno. Per farla breve era la... 🔗 Leggi su Oasport.it

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