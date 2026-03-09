Il marciatore, vincitore a Pechino nella 50 km, ha raccontato di aver affrontato un momento difficile anni fa, ma la sua determinazione non si è spenta. A 41 anni, è tornato a gareggiare in un campionato italiano dopo aver aspettato un decennio. Durante l’evento, ha dichiarato di essere stato in testa prima di essere squalificato dai giudici.

La testa avanti, il passo lungo, lo sguardo che non smette di cercare il traguardo. Sempre. Anche quando arrivano tre minuti di stop e poi una squalifica. Anche quando gli anni sono 41 e la carriera sembra già raccontata mille volte. Alex Schwazer torna a un campionato italiano 14 anni dopo la prima positività al doping e dieci anni dopo la seconda. E ad Alessandria, prima che i giudici lo fermino, resta in testa per tre quarti di gara insieme a Riccardo Orsoni (8° ai Mondiali nella 35 km, "un’emozione e uno stimolo affrontarlo", dice) e a Gianluca Picchiottino nella nuova distanza internazionale della mezza maratona. Poi la gara cambia. Dopo il passaggio al 14° chilometro arrivano le segnalazioni dei giudici: tre richiami, tre minuti di sospensione, quindi la squalifica dopo il quarto richiamo appena ripresa la marcia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Schwazer: "Qualcuno mi fermò anni fa, ma non mi ha tolto la voglia di marciare. Spero che i miei figli..."

Articoli correlati

Leggi anche: Vincenzo Ferrera, l’intervista al Beppe di Mare Fuori: “La recitazione mi ha dato tutto, ma mi ha anche tolto”

“Vivo, ormai da anni, con la sensazione che possa accadermi qualcosa. Ma siccome non voglio paralizzarmi uso la tecnica del trapezista. I miei figli? Mi chiedono di mollare, ma non posso”: parla Sigfrido Ranucci“Io vivo, ormai da anni, con la sensazione che possa accadermi qualcosa da un momento all’altro.

Una raccolta di contenuti su Schwazer Qualcuno mi fermò anni fa ma...

Temi più discussi: Il passo che non si è mai fermato: Alex Schwazer torna a gareggiare dopo otto anni di ingiustizia; I giudici fermano Schwazer nella mezza maratona mentre lotta per la vittoria: lui riparte e poi si ritira; Schwazer al rientro viene fermato dai giudici e poi si ritira; Leclerc si è sposato con Alexandra a Monaco: la coppia avvistata a bordo di una Ferrari Testarossa.

Il passo che non si è mai fermato: Alex Schwazer torna a gareggiare dopo otto anni di ingiustiziaCi sono strade che si percorrono con le gambe, e strade che si percorrono con l’anima. Alex Schwazer le conosce entrambe. Le conosce nel modo in cui si conosce il dolore, che è diverso dal saperlo a m ... famigliacristiana.it

Doping: Schwazer qualcuno non vuole che vada a RioROMA, 22 GIU - Qualcuno non vuole che io vada alle Olimpiadi, i tempi sono stretti, ma io andrò fino in fondo per chiarire tutto. Come 4 anni fa sono qui a metterci la faccia, ma oggi non ci saranno ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Era davanti con i migliori. I giudici lo hanno fermato e, allora, Alex Schwazer ha deciso di ritirarsi. Il ritorno in una gara ufficiale è durato circa 15 chilometri sui 21 previsti Leggi l'articolo tinyurl.com/37nkbt4r - facebook.com facebook

Schwazer al rientro viene fermato dai giudici e poi si ritira x.com