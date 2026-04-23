Prenotazione digitali e procedure smart | Sapir presenta un piano di investimenti tecnologici da 800mila euro

Da ravennatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Sapir ha annunciato un piano di investimenti tecnologici di 800mila euro, focalizzato sull’adozione di sistemi digitali e procedure smart. L’obiettivo è migliorare la connessione, l’efficienza e la sostenibilità del terminal intermodale. L’azienda prevede di introdurre nuove soluzioni digitali per gestire le prenotazioni e ottimizzare le operazioni logistiche. L’iniziativa intende rendere più fluido il funzionamento delle attività e rafforzare la presenza nel settore.

Il Gruppo Sapir si prepara a compiere un passo decisivo verso la digitalizzazione, con l’obiettivo di rendere il suo terminal intermodale sempre più connesso, efficiente e sostenibile. È stato infatti presentato oggi un piano di investimenti tecnologici, dal valore superiore agli 800.000 euro.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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