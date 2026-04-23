Prenotazione digitali e procedure smart | Sapir presenta un piano di investimenti tecnologici da 800mila euro

Il Gruppo Sapir ha annunciato un piano di investimenti tecnologici di 800mila euro, focalizzato sull’adozione di sistemi digitali e procedure smart. L’obiettivo è migliorare la connessione, l’efficienza e la sostenibilità del terminal intermodale. L’azienda prevede di introdurre nuove soluzioni digitali per gestire le prenotazioni e ottimizzare le operazioni logistiche. L’iniziativa intende rendere più fluido il funzionamento delle attività e rafforzare la presenza nel settore.

Il Gruppo Sapir si prepara a compiere un passo decisivo verso la digitalizzazione, con l’obiettivo di rendere il suo terminal intermodale sempre più connesso, efficiente e sostenibile. È stato infatti presentato oggi un piano di investimenti tecnologici, dal valore superiore agli 800.000 euro.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Piano d’investimenti da 1,9 miliardi di euroFincantieri stima di chiudere il 2025 con un utile netto di 110 milioni e prevede il ritorno del dividendo nel 2028, dopo averlo distribuito l’ultima... Aeroitalia scommette sullo scalo di Salerno: investimenti e collegamenti internazionali, si presenta il pianoAeroitalia punta sull’aeroporto di Salerno con un nuovo piano di investimenti che prevede l’attivazione di collegamenti internazionali e il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Beni strumentali - Nuova Sabatini; PRA, debutta lo Sportello Online: la rivoluzione digitale per le pratiche auto; 20 aprile: appuntamento con I meccanismi dell'inganno digitale; Tour Eiffel: scatta l’obbligo di prenotazione digitale per i gruppi. Carta d’identità elettronica diventa obbligatoria: abolito il formato cartaceo, procedure e novità per i cittadiniCarta d’identità cartacea addio dal 3 agosto 2026: cosa cambia Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più utilizzabile in Italia e ne ... assodigitale.it Attivati i nuovi servizi digitali per la prenotazione dei corsi di formazione IRIDELab02/07/2025 - La Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione ha attivato a nuova procedura telematica che consente a diverse categorie di utenti di manifestare il proprio interesse ... regione.campania.it IL CASO Una delle principali piattaforme digitali al mondo per la prenotazione di alloggi ha subito un furto di dati. L'azienda: «Attività sospette legate all’accesso non autorizzato ad alcune informazioni, intervento tempestivo» - facebook.com facebook