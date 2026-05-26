Argentina in ansia per Messi | cosa ha e quando potrà tornare a giocare

Da lapresse.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita tra Inter Miami e Philadelphia Union, Messi ha chiesto il cambio al 73º minuto dopo essersi toccato ripetutamente il bicipite femorale sinistro. La sua uscita dal campo ha suscitato preoccupazioni nel pubblico e nei tifosi argentini, che attendono aggiornamenti sulle sue condizioni. Non sono stati forniti dettagli immediati sulla natura dell’infortunio né sui tempi di recupero necessari per poter tornare a giocare.

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Ha tenuto tutta l’Argentina col fiato sospeso Leo Messi quando, al 73.mo minuto di Inter Miami-Philadelphia Union, ha chiesto il cambio dopo essersi toccato ripetutamente il bicipite femorale sinistro. A venti giorni dall’inizio dei Mondiali, infatti, un infortunio serio avrebbe compromesso la sua partecipazione al torneo. La diagnosi è stata però piuttosto benevola: sovraccarico muscolare associato ad affaticamento al bicipite femorale sinistro. Ma di cosa si tratta? LaSalute di LaPresse lo ha chiesto a Andrea Bernetti, segretario generale Simfer e ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’Università del Salento. Il problema muscolare di Messi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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