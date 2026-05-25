Leo Messi si è infortunato durante una partita del campionato statunitense tra Inter Miami e Philadelphia Union. L’attaccante è uscito dal campo dopo un infortunio e le sue condizioni sono ancora da valutare. La nazionale argentina segue con preoccupazione la situazione, considerando il ruolo chiave di Messi in vista dei Mondiali 2026. Non sono state fornite ancora dettagli sulla natura dell’infortunio o sui tempi di recupero.

Leo Messi è uscito dal campo per infortunio durante un match del campionato Usa tra i suoi Inter Miami e i Philadelphia Union, e ora l’Argentina è in ansia per il suo campione in vista dei Mondiali 2026. A poche settimane dai Mondiali, infatti l’asso sudamericano, che quasi mai viene sostituito, ha lasciato il campo al 73esimo minuto della partita di Mls. La sua squadra ha comunque battuto 6-4 l’ultima in classifica, Philadelphia, domenica sera. Messi ha fornito due assist e German Berterame che ha segnato una doppietta durante un primo tempo da record per l’Inter Miami. Ma poi l’argentino si è autoescluso dal gioco al 71esimo minuto, toccandosi almeno una volta il bicipite femorale sinistro, e poi non si è nemmeno diretto verso la panchina dell’Inter Miami quando avrebbe potuto essere sostituito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Messi infortunato, Argentina in ansia per i Mondiali 2026

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