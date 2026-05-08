Stagione balneare 2026 a Sabaudia arriva l’ordinanza per l’estate Ecco tutte le regole

L’amministrazione di Sabaudia ha emanato l’ordinanza per la stagione balneare 2026, definendo le regole da rispettare durante l’estate. L’obiettivo principale è garantire sicurezza, tutelare le dune e contrastare l’abusivismo lungo la costa. Le disposizioni riguardano diverse aree della città, con interventi specifici per assicurare il rispetto delle normative e la corretta gestione degli spazi pubblici durante i mesi estivi.

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Sicurezza, tutela delle dune e contrasto all’abusivismo: sono le parole d’ordine con cui Sabaudia si prepara alla stagione balneare 2026 e su cui punta l’ordinanza balneare emanata in vista dell’estate nella città delle dune.La stagione scatterà dal terzo sabato di maggio e terminerà la penultima.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Stagione balneare 2026, arriva l'ordinanza: ecco tutte le regole per l'estate Stagione balneare 2026, firmata l'ordinanza naturista: tutte le regole previsteSi avvicina l'apertura ufficiale della nuova stagione balneare e, mentre riparte la sosta a pagamento e il servizio del Navetto Mare sui lidi, il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Stagione balneare 2026, firmata l'ordinanza; Ordinanza Balneare 2026; Notizie tematiche - Al via la stagione balneare 2026; Venerdì 1° maggio al via la stagione balneare 2026: conclusione il 30 settembre. Stagione balneare 2026, le date di apertura degli stabilimenti, regione per regioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Stagione balneare 2026, le date di apertura degli stabilimenti, regione per regione ... tg24.sky.it Bellaria Igea Marina, ordinanza balneare 2026: stagione lunga e nuove regole su spiaggia e battigiaDal 16 maggio al 20 settembre confermate aperture serali, accesso ai cani in fascia oraria e divieto di fumo sulla battigia ... altarimini.it Baubeach Village ASD Maccarese. minleemusic · let me love you x the intro. 16 maggio, sabato. Apertura della stagione balneare. Ci sono ad aspettarvi gli incontri, gli abbracci, i tramonti, il mare, speriamo sul sole, qualche dubbio su alcuni servizi. Vi aggiorn - facebook.com facebook Stagione balneare 2026, cosa si può fare (e cosa no) sulle spiagge di Roma ift.tt/oJC8NiF x.com