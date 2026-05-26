Arezzo quanto costa vedere la serie B Al via la campagna abbonamenti

Notizia in breve

L’Arezzo ha avviato la campagna abbonamenti per la stagione 202627, denominata “Vai Cavalinho”. La promozione segue il ritorno del club in serie B e si rivolge ai tifosi interessati a seguire le partite in casa. La campagna ha già preso il via e permette di sottoscrivere gli abbonamenti per la nuova stagione. La scelta del nome richiama il coro tradizionale dei supporter durante i festeggiamenti.