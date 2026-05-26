Arezzo quanto costa vedere la serie B Al via la campagna abbonamenti
L’Arezzo ha avviato la campagna abbonamenti per la stagione 202627, denominata “Vai Cavalinho”. La promozione segue il ritorno del club in serie B e si rivolge ai tifosi interessati a seguire le partite in casa. La campagna ha già preso il via e permette di sottoscrivere gli abbonamenti per la nuova stagione. La scelta del nome richiama il coro tradizionale dei supporter durante i festeggiamenti.
L’Arezzo dopo il ritorno in serie B lancia la campagna abbonamenti 202627, intitolata “Vai Cavalinho” in onore del refrain musicale che ha fatto da sottofondo ai festeggiamenti di squadra e tifosi. La sottoscrizione prenderà il via domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 16, con la società. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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