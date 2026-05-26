Arezzo quanto costa vedere la serie B Al via la campagna abbonamenti

Da arezzonotizie.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Arezzo ha avviato la campagna abbonamenti per la stagione 202627, denominata “Vai Cavalinho”. La promozione segue il ritorno del club in serie B e si rivolge ai tifosi interessati a seguire le partite in casa. La campagna ha già preso il via e permette di sottoscrivere gli abbonamenti per la nuova stagione. La scelta del nome richiama il coro tradizionale dei supporter durante i festeggiamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Arezzo dopo il ritorno in serie B lancia la campagna abbonamenti 202627, intitolata “Vai Cavalinho” in onore del refrain musicale che ha fatto da sottofondo ai festeggiamenti di squadra e tifosi. La sottoscrizione prenderà il via domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 16, con la società. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Calcio serie C, terminata ufficialmente la stagione del Grifo. La campagna abbonamenti partirà in anticipoIl campionato di calcio di serie C si è ufficialmente concluso oggi, 15 maggio 2026, segnando la fine della stagione del Grifo.

Udin e Jazz, al via la campagna abbonamentiSono iniziate le vendite degli abbonamenti per la stagione musicale con due concerti in programma.

Argomenti più discussi: Quanto costa la serie B. I budget di quest’anno, gli esempi da seguire, il confronto con le big; Sanità ad Arezzo: il Pronto Soccorso non è un esperimento, è un diritto pubblico; Gatto Saverio e altri animali: Isidoro, Federico, Donata, Sabrina... Candidati a sindaco di Arezzo anche in sogno; Chi si aggiunge a Benevento, Arezzo e Vicenza? In Serie C scatta la Final Four.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web