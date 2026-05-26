Arezzo, durante l’intervallo tra le lezioni, alcune persone hanno spruzzato spray al peperoncino all’interno di un istituto scolastico. L’episodio si è ripetuto in un’altra scuola della zona, portando all’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i pompieri per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza degli studenti e del personale. Nessuno è rimasto ferito.

Ad Arezzo c’è chi aspetta la campanella e chi, evidentemente, aspetta di svuotare una bomboletta di spray al peperoncino. E così, dopo il caos dei giorni scorsi nella succursale di piazza della Badia, il copione si è ripetuto anche nella sede di via XXV Aprile dell’istituto Buonarroti-Fossombroni. Stamani è bastato il solito spruzzo di sostanza urticante per trasformare una normale giornata di scuola in un’esercitazione generale: automedica, ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri sono accorsi sul posto per verificare la situazione e capire cosa sia successo. Al momento non è chiaro se ci siano studenti che abbiano riportato conseguenze significative. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, lo spray al peperoncino fa il bis: al Buonarroti-Fossombroni scatta la ricreazione dei pompieri

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