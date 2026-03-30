Milano spray al peperoncino al liceo Cardano | arriva il nucleo specializzato dei pompieri

Nella mattinata di oggi, il liceo Cardano di via Natta a Milano è stato evacuato dopo che negli ambienti si è segnalata la presenza di una sostanza tossica, presumibilmente spray al peperoncino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno attivato un nucleo specializzato per la gestione di emergenze chimiche. L'edificio è stato messo in sicurezza e sono in corso le operazioni di verifica.

Milano, 30 marzo 2026 – Il liceo Cardano di via Natta a Milano è stato sgomberato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 30 marzo, in quanto è stata segnalata negli ambienti la presenza di una sostanza tossica, probabilmente spray al peperoncino. Lo comunicano i Vigili del fuoco di Milano che hanno inviato sul posto, in zona Lampugnano, mezzi e personale del nucleo Nbcr. I pompieri comunicano inoltre che al momento non risultano intossicati. La sostanza ha interessato un solo piano di uno dei vari palazzi dell'istituto ominicomprensivo, che raccoglie oltre mille studenti. Un centinaio quelli evacuati dopo che è scattato l’allarme al piano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, spray al peperoncino al liceo Cardano: arriva il nucleo specializzato dei pompieri Articoli correlati Spray al peperoncino in una scuola di Milano: studenti intossicati. Arrivano i nuclei speciali dei pompieriAria irrespirabile all'Istituto di scuola superiore "Curie-Sraffa" di Milano, scatta l'allerta. Leggi anche: Milano, spray al peperoncino in una scuola: studenti intossicati Altri aggiornamenti su Milano spray al peperoncino al liceo... Temi più discussi: Spray al peperoncino in una scuola di Milano: studenti intossicati. Arrivano i nuclei speciali dei pompieri; Spray al peperoncino in un istituto scolastico di Milano: 4 studenti intossicati; Spray al peperoncino in una scuola a Milano: 17 studenti intossicati; Milano: spray al peperoncino a scuola, 4 studenti in ospedale. Cosa è successo?. Spray al peperoncino in una scuola di Milano: studenti intossicati. Arrivano i nuclei speciali dei pompieriAria irrespirabile all'Istituto di scuola superiore Curie-Sraffa di Milano, scatta l'allerta. Intorno alle 9.45 di venerdì, in via Fratelli Zoia 130, le lezioni sono state bruscamente interrotte da ... milanotoday.it Spray al peperoncino. Quattro studenti intossicati a scuolaAria irrespirabile e panico fra i banchi ieri mattina all'istituto superiore Curie-Sraffa di via Fratelli Zoia, a Baggio. Intorno alle 9.45 le lezioni si sono interrotte di colpo dopo che qualcuno ha ... msn.com TS - L'ex interista #Bellanova può tornare a Milano, ma in rossonero: il punto x.com Milano e Roma sfiorano la top ten delle città più costose, ma chi crescerà di più è Seul. In Ue brillano Madrid, Amsterdam e Lisbona. E occhio agli affari negli Stati Uniti - facebook.com facebook