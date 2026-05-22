Questa mattina all’istituto tecnico Buonarroti di Arezzo si sono verificati momenti di tensione quando uno spray al peperoncino è stato spruzzato all’interno della scuola. L’episodio ha portato all’evacuazione di una classe e tre persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti. La polizia è intervenuta sul posto per le verifiche e per gestire la situazione. La scuola ha adottato misure di sicurezza per garantire l’ordine e il ripristino della normale attività scolastica.

AREZZO – Attimi di grande apprensione e una classe evacuata questa mattina all’istituto tecnico Buonarroti di Arezzo, dove lo spray al peperoncino è tornato a colpire all’interno delle mura scolastiche. L’allarme alla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato intorno alle 11,20, facendo scattare immediatamente il protocollo per le maxiemergenze a causa del numero elevato di persone potenzialmente coinvolte. La sostanza urticante è stata spruzzata per motivi ancora in corso di accertamento all’interno di un’aula in quel momento occupata da circa venti alunni. In pochi istanti l’aria è diventata irrespirabile, scatenando attacchi di tosse, bruciore agli occhi e panico tra i ragazzi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Spray al peperoncino spruzzato a scuola, attimi di apprensione al Buonarroti di Arezzo: tre in ospedale

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Spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe

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