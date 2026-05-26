A Arezzo, il sindaco non è ancora stato trovato. Comanducci si è allontanato, mentre Ceccarelli lo ha inseguito. Donati ha mantenuto il controllo delle operazioni senza intervenire direttamente. La scena si è svolta tra inseguimenti e tentativi di blocco, senza che nessuno sia stato ancora fermato o arrestato. La situazione rimane in evoluzione, con le forze dell’ordine che continuano a cercare il primo cittadino.

AREZZO – Come si dice dalle nostre parti, il bischero sarebbe quello che stappa lo spumante prima del fischio finale. E infatti ad Arezzo il sindaco ancora non c’è. C’è però un centrodestra che arriva al ballottaggio con il vento in poppa e un vantaggio che fa rumore: Marcello Comanducci chiude il primo turno al 43,8%, mentre Vincenzo Ceccarelli si ferma al 32,37%. Dodici punti abbondanti di differenza e oltre cinquemila voti di scarto. Tradotto dal politichese all’aretino corrente: Comanducci parte davanti, ma la corsa non è ancora finita. A tenere tutti col fiato sospeso è soprattutto Marco Donati, che con il suo 20,49% resta fuori dalla finale ma si ritrova in mano un tesoretto da oltre novemila voti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, il sindaco un c’è ancora: Comanducci scappa, Ceccarelli rincorre e Donati tiene il pallino in tasca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Prima proiezione su Arezzo: Comanducci vola oltre il 46%. Ceccarelli al 33,5%, Donati al 14,6%Nella prima proiezione su Arezzo, Comanducci ottiene oltre il 46%, mentre Ceccarelli si ferma al 33,5% e Donati al 14,6%.

Comanducci vede il traguardo, Ceccarelli insegue: ad Arezzo si va verso il ballottaggioGli exit poll indicano un vantaggio per il candidato del centrodestra alle elezioni comunali di Arezzo, mentre il candidato del centrosinistra si...

Temi più discussi: Elezioni comunali ad Arezzo, chi sono i candidati sindaco; Elezioni in Toscana, Arezzo sceglie il sindaco ma guarda verso Trump (e chiede infrastrutture); Sindaco di Arezzo, duello Comanducci-Ceccarelli col terzo incomodo; Elezioni Arezzo: sei candidati in cerca di voto. Tre favoriti e tre outsider, sprint verso il ballottaggio.

Apertura di uno spazio sul modello della Casa delle Culture, l'appello di #Oxfam e 19 associazioni ai candidati sindaco di #Arezzo: Disponibili da subito ad un percorso con la nuova amministrazione comunale per ridare alla città un luogo di inclusione e citta x.com

Ballottaggio per Arezzo: elezioni, sindaco in sospeso. Centrodestra avanti +12 sul centrosinistra. Ora la sfida finaleDonati vola al 20%, ma è un’impresa amara. I due schieramenti vanno al secondo turno per la resa dei conti, ma in città regna il tripolarismo. Pd primo partito, FdI al 16,5% tallonata da Fare: vince c ... msn.com

Comunali, exit poll: a Venezia, Arezzo e Reggio Calabria avanti il centrodestra. De Luca vince a SalernoComunali, primi exit poll: vittoria al primo turno per De Luca a Salerno e per il centrodestra a Reggio Calabria ... ilgiornale.it