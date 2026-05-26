Arezzo si trova al centro di un dibattito pubblico sulla scomparsa di alcuni giovani. Durante le campagne elettorali, i convegni e le assemblee pubbliche si discute frequentemente di questo tema. Un rappresentante locale, Francesco Franco, ha avviato iniziative per cercare di ritrovare i giovani scomparsi. La questione è spesso affrontata come argomento di discussione politica, senza però essere ancora risolta.

Ad Arezzo i giovani sono diventati un argomento ricorrente. Se ne parla durante le campagne elettorali, nei convegni, nelle assemblee pubbliche e nei programmi politici. Tutti li vogliono coinvolgere, ascoltare, valorizzare e trattenere. Poi però capita di sentirsi rivolgere sempre la stessa domanda: ma i giovani dove sono finiti? Qualcuno sostiene che passino troppo tempo sui social. Altri che abbiano perso interesse per la vita pubblica. Altri ancora che, appena possono, prendano la strada verso città che sembrano offrire più opportunità. A un certo punto della campagna elettorale qualcuno ha detto a Francesco Franco: “Ti voto perché almeno i ragazzi li conosci per nome, non li chiami semplicemente i giovani. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo e il mistero dei giovani scomparsi: Francesco Franco prova a ritrovarli

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