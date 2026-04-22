Il mistero degli 11 scienziati spaziali e nucleari morti o scomparsi

Negli ultimi tre anni, undici scienziati impegnati in settori spaziali e nucleari sono stati trovati morti o sono scomparsi senza che siano stati segnalati collegamenti diretti tra i casi. Le circostanze di molte di queste scomparse e decessi sono state oggetto di attenzione mediatica e di discussioni su possibili motivazioni. Sono circolate voci di cospirazioni che hanno raggiunto anche ambienti governativi di alto livello.

Undici scienziati morti o scomparsi negli ultimi tre anni. Senza collegamenti evidenti tra i casi. Ma con voci di cospirazione arrivate fino alla Casa Bianca. «È una questione piuttosto seria, si spera sia una coincidenza», ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rispondendo a una domanda dei giornalisti. Per questo l’Fbi ha aperto un’indagine sulla serie di decessi e sparizioni tra il personale di laboratori nucleari o di tecnologia spaziale che ha destato grande attenzione nell’opinione pubblica americana. Gli scienziati scomparsi. In un comunicato, l’Fbi ha fatto sapere di essere a capo «dello sforzo per cercare collegamenti» tra le sparizioni o le morti.🔗 Leggi su Open.online Mystery deepens over missing/dead scientists tied to sensitive research Notizie correlate Scienziati morti o scomparsi negli Usa, Trump muove l’Fbi: il giallo dei 10 casi sospettiL'FBI ha avviato, su richiesta della Casa Bianca, un'importante operazione investigativa per fare luce sulla morte o sulla scomparsa di almeno 10-11... Leggi anche: L'FBI indaga su scienziati morti o scomparsi negli Usa, il caso misterioso dei 10 esperti e le parole di Trump Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il mistero degli 11 scienziati spaziali e nucleari morti o scomparsi; 11 scienziati americani morti o svaniti; Meloni a Parigi, l’Europa discute il piano per lo Stretto di Hormuz. Ma Trump: Il blocco navale è splendido; Scienziati morti o scomparsi negli Usa Trump muove l’Fbi | il giallo dei 10 casi sospetti. Il mistero degli scienziati USA scomparsi o morti. Già una decina in tre anni, Trump: Sono cose piuttosto serieIl presidente vuole fare luce su quello che si sta rivelando come un vero e proprio giallo. Per l’importanza e le conoscenze delle vittime, in ambito missilistico o nucleare, Washington non può ignora ... msn.com 11 scienziati americani morti o svaniti11 scienziati americani morti o svaniti. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it. butac.it Nuovi intrighi per Lidia Poët! Scopri il mistero - facebook.com facebook Usa-Iran, il mistero della tregua: quando scade Le versioni di Trump e Teheran x.com