Monteprandone | il mistero dei sermoni per riscoprire San Francesco

A Monteprandone sono emersi sermoni inediti attribuiti a Giovanni da Capestrano che approfondiscono la figura di San Francesco. Questi testi offrono nuove prospettive sulla diffusione del messaggio francescano e sul ruolo di Giovanni come predicatore. Inoltre, si indaga su come Bernardino da Siena abbia contribuito a tramandare e consolidare il pensiero di Francesco attraverso i suoi interventi pubblici e scritti. La scoperta apre un nuovo capitolo sulla storia religiosa e sulle modalità di comunicazione del movimento francescano nel XIII secolo.

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? Domande chiave Cosa rivelano i sermoni inediti di Giovanni da Capestrano su Francesco?. Come ha fatto Bernardino da Siena a riportare il messaggio francescano?. Chi sono gli studiosi romani che sveleranno i nuovi documenti?. Perché la memoria medievale influenza ancora la società di Monteprandone?.? In Breve Sabato 23 maggio ore 10 sala consiliare piazza dell'Aquila a Monteprandone. Interventi accademici di Marco Bartoli Lumsa e Lorenzo Turchi Antonianum di Roma. Celebrazione memoria storica legata alla ricorrenza di Bernardino del 20 maggio 1444. Organizzazione affidata al Centro Studi San Giacomo della Marca con enti locali. Sabato 23 maggio alle ore 10, la sala consiliare di piazza dell’Aquila a Monteprandone ospiterà il convegno Il San Francesco degli Osservanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monteprandone: il mistero dei sermoni per riscoprire San Francesco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incontro con Davide Rondoni: riscoprire San Francesco a Torre del GrecoIncontro con Davide Rondoni: riscoprire San Francesco a Torre del Greco"> Incontro dedicato a San Francesco a Torre del Greco Il 6 marzo 2026, Torre... Turismo, Icon Collection: Antico Podere San Francesco rinasce come San Francesco Country Resort(Adnkronos) – Un nuovo capitolo si apre per l’ospitalità toscana di alta gamma, dove il paesaggio rurale incontra una visione contemporanea del lusso.