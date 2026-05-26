Arcetana la scommessa di Bonini | doppio ruolo per la salvezza
L’Arcetana ha annunciato che Lauro Bonini ricoprirà un doppio ruolo all’interno del club, sia come allenatore che come responsabile tecnico. La decisione mira a rafforzare la squadra in vista delle prossime partite di Eccellenza. Bonini sarà quindi coinvolto sia nella conduzione quotidiana delle sessioni di allenamento che nelle scelte strategiche. La squadra ha confermato l’accordo senza ulteriori dettagli sui termini.
L’Arcetana punta sulla figura di Lauro Bonini per consolidare la propria posizione in Eccellenza, affidandogli un doppio incarico che lo vedrà impegnato sia in panchina che nella gestione tecnica della squadra. Il ritorno del navigato tecnico nel territorio di Arceto segna una svolta strategica per i biancoverdi. La società ha deciso di puntare su un modello gestionale poco comune nel calcio dilettantistico attuale, dove il nuovo manager ricoprirà anche le funzioni di direttore sportivo. Questa scelta mira a garantire massima coerenza tra la gestione della rosa e l’impostazione tattica sul campo, con l’obiettivo primario di assicurarsi una salvezza in una categoria sempre più competitiva come l’Eccellenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Calcio dilettanti: il Baiso/Secchia, nonostante la retrocessione, conferma l’allenatore Mattia Ferretti. Grasso nuovo tecnico del Gattatico. Bonini si sdoppia: mister e ds dell’ArcetanaIl Baiso/Secchia ha confermato l’allenatore Mattia Ferretti nonostante la retrocessione.
LIVE Italia-Slovenia 1-3, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: doppio svantaggio per gli azzurri, serve un’impresa per la salvezzaL’Italia ha perso 1-3 contro la Slovenia nella partita di hockey su ghiaccio ai Mondiali 2026.