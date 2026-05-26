Arcetana la scommessa di Bonini | doppio ruolo per la salvezza

Notizia in breve

L’Arcetana ha annunciato che Lauro Bonini ricoprirà un doppio ruolo all’interno del club, sia come allenatore che come responsabile tecnico. La decisione mira a rafforzare la squadra in vista delle prossime partite di Eccellenza. Bonini sarà quindi coinvolto sia nella conduzione quotidiana delle sessioni di allenamento che nelle scelte strategiche. La squadra ha confermato l’accordo senza ulteriori dettagli sui termini.