LIVE Italia-Slovenia 1-3 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | doppio svantaggio per gli azzurri serve un’impresa per la salvezza

Notizia in breve

L’Italia ha perso 1-3 contro la Slovenia nella partita di hockey su ghiaccio ai Mondiali 2026. Gli azzurri hanno subito due svantaggi nel primo tempo e sono stati in svantaggio anche nel secondo, giocato con ritmi più bassi rispetto agli avversari. La squadra italiana deve ora affrontare una sfida difficile per evitare l’eliminazione. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.