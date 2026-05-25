LIVE Italia-Slovenia 1-3 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | doppio svantaggio per gli azzurri serve un’impresa per la salvezza
L’Italia ha perso 1-3 contro la Slovenia nella partita di hockey su ghiaccio ai Mondiali 2026. Gli azzurri hanno subito due svantaggi nel primo tempo e sono stati in svantaggio anche nel secondo, giocato con ritmi più bassi rispetto agli avversari. La squadra italiana deve ora affrontare una sfida difficile per evitare l’eliminazione. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 Paghiamo un secondo tempo giocato sempre sotto tono rispetto ai ritmi alti che ha tenuto la Slovenia. Il Blue Team accusa un black out onestamente imbarazzante per il peso della partita che stiamo vivendo. Non ci voleva, serve un miracolo nel terzo tempo. 1-3 L’Italia chiude il secondo tempo sotto di due punti! Si mette davvero male per il Blue Team che adesso, in venti minuti, deve segnare tre gol per centrare la salvezza e deve cercare di non prenderne altri. 0’06” Prendiamo il terzo gol, si mette malissimo! Drozg infila il disco tra Clara e il primo palo con il nostro numero 20 che poteva fare sicuramente meglio visto che lo sloveno ha tirato da una posizione davvero complessa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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