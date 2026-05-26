Dopo la partita, il capitano del BCL ha colpito un avversario con uno schiaffo durante i saluti finali. L’episodio è avvenuto subito dopo il termine della gara, prima di lasciare il campo. In seguito, il giocatore ha rilasciato una dichiarazione in cui ha chiesto scusa per il gesto. La situazione è stata segnalata e potrebbe essere oggetto di approfondimenti o sanzioni da parte delle autorità sportive.

Uno schiaffo mollato a un avversario nell’immediato dopo gara, proprio al momento dei saluti. E’ l’assurdo e inatteso gesto di cui si è reso protagonista il capitano del BCLucca Andrea Barsanti domenica sera al palasport di Lucca, pochi istanti dopo che la squadra lucchese aveva battuto il Costone Siena in gara 1 della semifinale playoff di basket B interregionale. Il gesto plateale al volto del play Matteo Paoli gli è costato una squalifica per tre giornate: Barsanti salterà gara 2 a Siena, l’eventuale bella col Costone e l’eventuale gara 1 della finale playoff. Un episodio ripreso anche in un video subito diffuso sui social, dove ha scatenato un turbinio di reazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo schiaffo di Barsanti. Il capitano del BCL colpisce un avversario dopo la gara: “Mi scuso“

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Temi più discussi: Lo schiaffo di Barsanti. Il capitano del BCL colpisce un avversario dopo la gara: Mi scuso; Lucca-Costone finisce al pronto soccorso: grave gesto antisportivo nei confronti di Matteo Paoli durante i saluti finali; Basket, schiaffo in campo. Consigliere comunale e capitano colpisce avversario a fine partita; Avs contro il piano sociosanitario regionale: Nuovo schiaffo ai territori.

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