VIDEO | Caos nei playoff di Promozione arbitro della sezione di Messina accerchiato dopo il rigore al 90’ e gara sospesa

Durante la partita di playoff di Promozione tra Aci Sant’Antonio e Belpasso, giocata domenica scorsa, si sono verificati momenti di grande tensione. L’arbitro della sezione di Messina è stato accerchiato dopo il rigore battuto al 90’ e la gara è stata sospesa nei minuti di recupero a causa di proteste e disordini sul campo. La partita si è conclusa con una sospensione per motivi legati all’ordine pubblico.