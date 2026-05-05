VIDEO | Caos nei playoff di Promozione arbitro della sezione di Messina accerchiato dopo il rigore al 90’ e gara sospesa
Durante la partita di playoff di Promozione tra Aci Sant’Antonio e Belpasso, giocata domenica scorsa, si sono verificati momenti di grande tensione. L’arbitro della sezione di Messina è stato accerchiato dopo il rigore battuto al 90’ e la gara è stata sospesa nei minuti di recupero a causa di proteste e disordini sul campo. La partita si è conclusa con una sospensione per motivi legati all’ordine pubblico.
Finale incandescente nel playoff di Promozione siciliana tra Aci Sant’Antonio e Belpasso, gara giocata domenica scorsa e sospesa nei minuti di recupero per motivi di ordine pubblico dopo una sequenza di proteste e tensioni in campo.Al centro dell’episodio c’è il direttore di gara Karim La Franca.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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