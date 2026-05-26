Una donna ubriaca ha chiamato il marito, anch’egli sotto l’effetto dell’alcol, per chiedere aiuto. I carabinieri sono intervenuti e hanno sottoposto entrambi ai test con l’etilometro. Il marito risultava molto sopra il limite consentito, peggiorando la situazione rispetto alla donna. I militari hanno deciso di accompagnare entrambi in ospedale per ulteriori controlli.

? Domande chiave Come ha fatto il marito a peggiorare la situazione dei carabinieri?. Cosa ha scoperto l'etilometro quando ha testato il coniuge arrivato sul posto?. Perché il tentativo di risolvere il problema ha raddoppiato il rischio stradale?. Quali sono state le conseguenze legali immediate per la coppia di Aquileia?.? In Breve Marito rilevato con tasso alcolemico superiore a 1,5 dopo il controllo alla moglie.. Entrambi i coniugi subiscono la revoca immediata della patente di guida ad Aquileia.. La coppia deve chiamare un taxi per rientrare a casa dopo le denunce.. L'episodio coinvolge una donna di 46 anni fermata dai carabinieri ieri sera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aquileia, soccorso in coppia: moglie ubriaca chiama il marito ebbro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Donna trovata morta in casa a Piacenza, il marito (in fuga) chiama i soccorsi: “Ho ucciso mia moglie”Una donna di 56 anni è stata trovata morta con ferite da arma da taglio in un appartamento al sesto piano di un edificio alla periferia di Piacenza.

Auto investe coppia a Milano, morto marito e moglie gravissimaNel pomeriggio di oggi a Milano, in via Pirelli, un'auto ha investito una coppia di pedoni mentre attraversava la strada.