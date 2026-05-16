Nel pomeriggio di oggi a Milano, in via Pirelli, un'auto ha investito una coppia di pedoni mentre attraversava la strada. L'uomo e la donna sono stati soccorsi sul posto, ma le loro condizioni sono risultate molto gravi. Poco dopo, il marito è deceduto mentre la moglie è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire la dinamica dell'incidente.

Tragico incidente stradale nel pomeriggio in via Pirelli a Milano, dove un’auto ha investito due pedoni, marito e moglie, mentre stavano attraversando la strada. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo, proveniente da via Chiese e diretto verso il centro città, giunto all’intersezione con via Vizzola avrebbe travolto la coppia in corrispondenza del secondo attraversamento pedonale. I due stavano presumibilmente attraversando sulle strisce da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dell’auto. Alla guida della vettura un uomo italiano di 60 anni, risultato negativo sia all’etilometro, sia al drug test. Il conducente, sotto choc dopo l’accaduto, è stato trasportato in codice verde all’Ospedale civile di Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Auto investe coppia a Milano, morto marito e moglie gravissima

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Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani

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