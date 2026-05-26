Approvato dalla Regione il programma annuale degli interventi di promozione sportiva | le novità introdotte per il 2026

La Regione ha approvato il programma annuale di interventi per la promozione sportiva del 2026, con un finanziamento superiore a un milione di euro. Il piano prevede un incremento delle attività sportive, motorie e ricreative, puntando a migliorare il benessere dei cittadini. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale, che ha disposto le risorse per sostenere le iniziative previste nel nuovo anno.

ANCONA - Un impulso al benessere dei cittadini attraverso un maggior sviluppo delle attività sportive, fisico motorio e ricreative: è il principio cardine del programma degli interventi di promozione sportiva per l’anno 2026 approvato dalla Giunta regionale e finanziato con oltre un milione e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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