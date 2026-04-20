Oggi si è concluso un vertice tra rappresentanti di FIA, FOM e Formula 1, durante il quale sono state decise alcune modifiche al regolamento del campionato mondiale. Le novità riguardano sia le sessioni di qualifiche sia la gara stessa, con l’obiettivo di adattare alcune procedure alle esigenze attuali. Le modifiche entreranno in vigore nelle prossime tappe del campionato e saranno applicate fin dalla corsa di Miami.

Nella giornata odierna è andato in scena un importante vertice d’urgenza tra i rappresentati di FIA, FOM e Formula Uno che ha generato diverse modifiche al regolamento del Mondiale di F1. Tante novità che entreranno in vigore già a partire dal prossimo appuntamento in programma a Miami nel primo weekend di maggio, dopo le criticità emerse nelle tre tappe che hanno aperto questa nuova era della categoria regina del motorsport. I provvedimenti sono stati concordati dalle varie parti in causa dopo due incontri precedenti con protagonisti il personale tecnico delle scuderie, la Federazione Internazionale e anche una rappresentanza di piloti. Il cuore della riforma riguarda la (complessa) gestione dell’energia in gara e soprattutto in qualifica, ma verranno introdotti dei cambiamenti relativi anche ad altri aspetti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, cambia il regolamento! Novità introdotte a Miami: le novità per qualifiche e gara

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