OpenAI ha contestato Apple riguardo al fallimento dell'integrazione tra ChatGPT e Siri. La società ha evidenziato che Apple ha limitato la visibilità di ChatGPT su iPhone, impedendo un accesso più ampio agli utenti. Inoltre, si è saputo che OpenAI ha trasferito alcuni ingegneri chiave da Cupertino, contribuendo a questa disputa. La discussione riguarda principalmente le strategie di integrazione tra le tecnologie e il controllo delle piattaforme sui dispositivi Apple.

? Punti chiave Perché Apple ha limitato la visibilità di ChatGPT su iPhone?. Come ha fatto OpenAI a sottrarre ingegneri chiave a Cupertino?. Chi sostituirà ChatGPT come partner principale di Siri alla WWDC?. Quali conseguenze legali cambieranno il controllo delle piattaforme chiuse?.? In Breve Tensioni per il reclutamento di ingegneri da parte di Jony Ive e OpenAI. Apple favorisce Google Gemini e Claude di Anthropic per la prossima WWDC. Accordo 2024 prevede solo percentuali Apple sulle vendite abbonamenti ChatGPT. ChatGPT funge solo da supporto secondario per query di conoscenza generale. I legali di OpenAI hanno avviato le procedure per una contestazione formale contro Apple a seguito del fallimento dell’integrazione tra ChatGPT e Siri, un accordo siglato nel 2024 che avrebbe dovuto trasformare l’ecosistema iOS 18. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OpenAI contesta Apple: fallimento dell’integrazione tra ChatGPT e Siri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Apple scarica Siri sui server Google: cosa significa per il futuro dell’assistente virtuale (è allarme per la privacy)In una mossa che avrebbe dell’incredibile fino a pochi anni fa, Apple avrebbe chiesto a Google di valutare la possibilità di configurare server nei...

Siri diventa un chatbot: la rivoluzione di iOS 27 sfida ChatGPTApple sta preparando una trasformazione radicale per il proprio assistente digitale, puntando a convertire Siri in un vero interlocutore...

OpenAI contro Apple: pronta la causa per il fallimento dell'accordo su SiriL'accordo tra OpenAI e Apple per l'integrazione di ChatGPT in Siri rischia di finire in tribunale. Sam Altman accusa Cupertino di non aver rispettato i patti, causando perdite miliardarie in mancati a ... hwupgrade.it

OpenAI prepara un’azione legale contro Apple per il mancato rispetto dell’accordo su SiriSecondo Bloomberg, OpenAI starebbe preparando un'azione legale contro Apple per il mancato rispetto della partnership su ChatGPT e Siri. ispazio.net