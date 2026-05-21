Il 21 maggio 2026 a Milano si svolge l’evento Money Road, che coinvolge dodici concorrenti pronti ad affrontare una sfida di trekking attraverso la giungla malese. I partecipanti dovranno percorrere sentieri lunghi e complessi, affrontando ostacoli naturali e tentazioni che metteranno alla prova resistenza e determinazione. La gara prevede anche momenti di tentazioni di vario tipo, con costi elevati per cedere e difficoltà nel resistere. La competizione promette di essere impegnativa e intensa in ogni suo aspetto.

Milano, 21 maggio 2026 – Dodici concorrenti, la giungla malese, una serie di percorsi impegnativi da affrontare in trekking lunghi e difficoltosi e numerose tentazioni alle quali sarà costosissimo cedere e molto difficile resistere. La seconda stagione di ‘Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo’ si preannuncia come ancora più dura e interessante rispetto alla passata edizione. L’esperimento sociale - l’adventure game condotto da Fabio Caressa è uno show Sky Original prodotto da Blu Yazmine arriva da giovedì 21 maggio su Sky e in streaming su Now. Dal 26 maggio tutti i martedì in replica anche in chiaro in Prima serata su Tv8 - comincia oggi 21 maggio alle 21. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Money Road, chi sono i concorrenti e cosa dobbiamo aspettarci

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