Giornalisti aperte candidature Premio Tg Poste c' è tempo fino a 30 giugno

Fino al 30 giugno è possibile presentare le candidature per il Premio Tg Poste dedicato ai giornalisti. La selezione è rivolta a professionisti che abbiano realizzato servizi, reportage o approfondimenti televisivi. La partecipazione è aperta a chiunque abbia prodotto lavori nell’ambito del giornalismo televisivo. La proposta può essere inviata attraverso le modalità indicate nel bando, che dettaglia i requisiti e le procedure di iscrizione. La premiazione si svolgerà in una data ancora da definire.

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Roma, 22 mag. (Adnkronos) - C'è tempo fino al 30 giugno per candidarsi al Premio giornalistico Tg Poste, iniziativa promossa da Poste Italiane per scoprire e valorizzare giovani talenti del mondo dell'informazione che sappiano raccontare le notizie in modo originale e con un linguaggio diretto e innovativo. A scegliere il vincitore del Premio Tg Poste 2026 sarà la giuria di eccellenza, formata dai direttori delle più importanti testate giornalistiche italiane, nazionali e locali. Il premio è aperto agli under 35 iscritti all'Ordine dei giornalisti o praticanti nelle scuole di giornalismo riconosciute dall'Odg. Il primo classificato riceverà una borsa di studio per frequentare un corso di alta formazione giornalistica all'estero e avrà l'opportunità di vivere un'esperienza professionale nella Comunicazione di Poste Italiane. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giornalisti, aperte candidature Premio Tg Poste, c'è tempo fino a 30 giugno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Giornalisti, al via terza edizione del premio giornalistico Tg Poste Poste Italiane cerca consulenti finanziari: candidature aperte fino al 23 marzo, come partecipareL’azienda è alla ricerca di candidati “motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari”,... Sostieni e promuovi il giornalismo d’eccellenza! Sono ufficialmente aperte le candidature per il Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo, il riconoscimento annuale istituito dal Parlamento Europeo che premia la difesa dei valori fondamentali dell’ x.com Poste Italiane: Premio TG Poste 2026, aperte le candidature per giovani giornalisti under 35I partecipanti dovranno inoltre realizzare un breve video di presentazione personale insieme a un elaborato giornalistico inedito ispirato a temi di cronaca e attualità legati ai principali settori in ... affaritaliani.it Ue: Youth4Regions, concorso per giovani aspiranti giornalisti. Aperte le candidatureAperte da oggi le candidature a Youth4Regions, concorso per giovani aspiranti giornalisti che sappiano raccontare in maniera originale, con articoli, foto e reportage video o audio, progetti ... agensir.it