A Apollosa sono stati presentati nuovi servizi digitali ai cittadini, in linea con gli obiettivi del PNRR sulla digitalizzazione. L’evento si è tenuto nella Sala Consiliare del Comune, dove sono stati illustrati gli interventi previsti per migliorare i servizi pubblici attraverso strumenti digitali. La presentazione ha coinvolto rappresentanti dell’amministrazione comunale e tecnici incaricati di implementare le novità. Le iniziative mirano a offrire servizi più efficienti e accessibili alla popolazione locale.

Tempo di lettura: 5 minuti Si è svolto presso la Sala Consiliare del Comune di Apollosa l’incontro pubblico dal titolo “Il Comune è con Te”, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Ufficio per la Transizione al Digitale, dedicato alla presentazione dei nuovi servizi digitali attivati dall’Ente. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto e informazione rivolto alla cittadinanza, con l’obiettivo di accompagnare i cittadini nel percorso di innovazione e semplificazione dei servizi pubblici locali. All’incontro hanno preso parte anche dipendenti e personale comunale, a testimonianza della volontà dell’Amministrazione di rafforzare il dialogo con il territorio e favorire una Pubblica Amministrazione sempre più accessibile, moderna e vicina alle esigenze della comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Apollosa centra tutti gli obiettivi PNRR sulla digitalizzazione: presentati i nuovi servizi ai cittadini

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