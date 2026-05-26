Apertura serale Palazzina dei Quattro Pizzi all' Arenella si visita l' ultima dimora dei Florio
Sabato 30 maggio 2026, dalle 15 alle 21, ci sarà un’apertura straordinaria serale della Palazzina dei Quattro Pizzi all’Arenella, che permette di visitare l’ultima dimora dei Florio. La casa è nota come l’ultima residenza della famiglia che ha avuto un ruolo importante nello sviluppo di Palermo. L’evento si svolge in orario serale, offrendo l’opportunità di visitare l’edificio in un momento insolito. La visita si svolge in modo straordinario rispetto alle aperture usuali.
Sabato 30 maggio 2026 dalle 15 alle 21 apertura straordinaria serale di Casa Florio, ultima dimora della famiglia che rese grande Palermo. Insieme a Terradamare e la famiglia Paladino Florio, si assisterà alle visite alla Palazzina dei Quattro Pizzi.Casa Florio, progettata dall'architetto Carlo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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