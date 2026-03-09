Casa Florio apertura straordinaria serale della Palazzina dei Quattro Pizzi all' Arenella

La Palazzina dei Quattro Pizzi all'Arenella sarà aperta straordinariamente in serata per visite guidate. L’evento vede la partecipazione di Terradamare e della famiglia Paladino Florio, che accompagneranno i visitatori nell’ultima dimora della famiglia Florio, nota per aver reso grande Palermo. La visita consentirà di scoprire gli interni dell’edificio, testimonianza del passato della famiglia.

Visite all’ultima dimora dei Florio, la famiglia che rese grande Palermo. Insieme a Terradamare e la famiglia Paladino Florio, si assisterà alle visite alla Palazzina dei Quattro Pizzi.Casa Florio, progettata dall'architetto Carlo Giachery in stile neo-gotico, addolcito dalla romantica scenografia del mare palermitano, è l'ultima dimora di Vincenzo Florio III.Le visite si svolgeranno all'interno del salone di rappresentanza, in cui è presente un piccolo museo con affascinanti cimeli appartenuti alla famiglia che rese grande Palermo, gli affreschi in stile revivalistico realizzati dai pittori Salvatore Gregorietti e da Emilio Murdolo, Maestro di Renato Guttuso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Casa Florio: sabato apertura serale della Palazzina dei Quattro Pizzi all'ArenellaSabato 24 gennaio, apertura straordinaria serale della Palazzina dei Quattro Pizzi all'Arenella.

Leggi anche: Mostra di Chagall a Ferrara, apertura serale straordinaria: le date

Contenuti e approfondimenti su Casa Florio

Discussioni sull' argomento Musei gratis per le donne, tour al femminile e degustazioni di birre: cosa fare nel weekend dell'8 marzo; A Misterbianco un nuovo spazio per edilizia e design: oltre 500 presenze all’inaugurazione; La Targa Florio passera dentro l’abitato di Pollina e sarà anche in diretta televisiva; Assunta Tramonti ospite al salotto letterario di Casa Sanremo.

Alla Casa Museo Florio scopri la vera storia della famiglia che ha fatto grande Palermo. Lo sapevi Paolo Florio arrivò con la sua famiglia a Palermo nel 1799, non per il terremoto del 1783, ma per il trasferimento della corte borbonica in città. Turni disponibi - facebook.com facebook