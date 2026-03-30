Sabato 4 aprile 2026, dalle 15 alle 21, sarà possibile visitare la Palazzina dei Quattro Pizzi all’Arenella durante un’apertura straordinaria serale di Casa Florio. Questa occasione permette di esplorare l’ultima dimora della famiglia che contribuì a rendere famosa Palermo. L’evento si svolge in un orario insolito rispetto alle aperture tradizionali e mira a offrire un’esperienza diversa ai visitatori.

Sabato 4 aprile 2026 dalle 15 alle 21 apertura straordinaria serale di Casa Florio, ultima dimora della famiglia che rese grande Palermo. Insieme a Terradamare e la famiglia Paladino Florio, si assisterà alle visite alla Palazzina dei Quattro Pizzi. Casa Florio, progettata dall'architetto Carlo Giachery in stile neo-gotico, addolcito dalla romantica scenografia del mare palermitano, è l'ultima dimora di Vincenzo Florio III.Le visite si svolgeranno all'interno del salone di rappresentanza, in cui è presente un piccolo museo con affascinanti cimeli appartenuti alla famiglia che rese grande Palermo, gli affreschi in stile revivalistico realizzati dai pittori Salvatore Gregorietti e da Emilio Murdolo, Maestro di Renato Guttuso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Apertura straordinaria serale di Casa Florio, visite alla Palazzina dei Quattro Pizzi all'Arenella

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