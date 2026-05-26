Venerdì 12 giugno, dalle ore 18.30, il Podere Palazzo ospiterà l’evento Intrecci di vite, orizzonti di speranza per sostenere i progetti dell’associazione Orizzonti di Cesena. L’iniziativa prevede un apericena tra i vigneti con degustazioni gastronomiche e vini delle colline locali, accompagnati da un dj set. Testimonianze dal Sud del mondo e solidarietà locale. Il cuore della serata sarà la presenza di Daniel Sillah, responsabile di una casa d’accoglienza in Sierra Leone. Il protagonista racconterà direttamente ai partecipanti le difficoltà affrontate dai bambini orfani e vulnerabili che la struttura accoglie. L’obiettivo del gruppo di volontari, attivo sin dal 2009, è quello di presentare concretamente gli interventi di sviluppo volti a migliorare le condizioni di vita nel Sud del mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aperitivo tra i vigneti: un viaggio in Sierra Leone per la solidarietà

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